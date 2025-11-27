Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Лігу".

Яка ситуація в Куп'янську і Вовчанську?

27 листопада Путін сказав, що окупанти майже захопили Вовчанськ. А 21 листопада – що "вже на 4 листопада Куп'янськ захопили практично повністю". Тоді ж міністр оборони Андрій Бєлоусов привітав окупаційну армію із захопленням Куп'янська.

Начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов заявив, що росіяни забрехалися.

У Куп'янську на Харківщині є декілька десятків окупантів. Вони відрізані від поповнення людьми та нормального постачання. Проте їх поки що не вдалося знешкодити, бо окупанти прикриваються цивільними.

Показуємо Куп'янськ на карті Deep State

На початок листопада спроби просування росіян у місті здавалися перспективними.

Вони проходили в центр, намагалися йти на південь, але досить-таки ефективно вдалося перерізати їм комунікації за допомогою ударів дронів,

– розповів Трегубов.

Зараз росіянам постачають боєприпаси та харчування за допомогою безпілотників. Але, звісно, це обмежена кількість постачань.

Минулого тижня мовилося, що на півночі Куп'янська перебувають близько чотирьох десятків росіян.

Віктор Трегубов згадав гучні заяви Путіна про 15 оточених українських батальйонів у Куп'янську.

Себто іронія в тому, що вони ще на початку листопада забрехалися. Спочатку локальні командири у звітах на Герасимова, потім Герасимов у звітах на Путіна. І вже Путін особисто в ефірах уродив абсолютну бредятину на кшталт, що там оточено місто, там 15 оточених на Куп'янську-Вузловому батальйонів,

– пояснив речник.

Він додав: площа Куп'янська-Вузлового – лише 4 квадратні кілометри. Зрозуміло, що стільки батальйонів не могли б там розміститися фізично.

Довідка. В одному батальйоні може бути від 300 до 800 осіб. У ЗСУ батальйон складає приблизно 500 – 600 осіб.

У Вовчанську, за словами Трегубова, ситуація гірша, бо місто зруйноване. Росіяни там таки просуваються.

Вони це роблять дуже повільно, реально там, по метру, але лізуть,

– сказав він.

Проте речник підкреслив: про повне захоплення міста росіянами не йдеться, оскільки українські позиції там залишаються.

Показуємо Вовчанськ на карті Deep State

Цікаво! 16 листопада Угруповання об'єднаних сил розповіло: російські військові в Куп'янську отримали команду симулювати контроль над містом, розмахуючи російськими прапорами там, де присутні їх малі групи. Для цього їм у пакети постачання скидають прапори.

