Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ТАСС та заяву Путіна.

Що за "Комсомольськ" "звільнив" Путін?

Диктатор згадав про це місто, коли вихвалявся кількістю захоплених територій.

За словами Путіна, зростає кількість територій, які Росія "повертає". Тобто темп наступу зростає.

Зверніть увагу! Путін засміявся, коли говорив, що Росія "повертає" території. Можливо, російське слово "возвращаемые" було заскладним. А, може, розумів, що бреше, і не втримався від сміху.

Усе російське керівництво вперто називає українські міста за тими найменуваннями, які були до декомунізації. А тому під "Червоноармійськом" і "Димитровом" слід розуміти Покровськ і Мирноград.

І ці старі назви зіграли злий жарт із росіянами.

Якщо поглянути на карту північно-східніше, там далі Комсомольськ. А північніше Куп'янськ, Слов'янськ, ще північніше Сіверськ. Всередині міста Комсомольську вже йдуть бойові дії. І вже значна кількість будівель звільнена нашими військами, і наступ йде далі,

– заявив Путін.

Путін сказав, що Росія захопила Комсомольськ: дивіться відео

Але на Донеччині немає міста, яке б називалося Комсомольськом до декомунізації.

Якщо мова про місто Комсомольське на Донеччині (Кальміуське), то росіяни окупували його ще в 2014 році.

Показуємо на карті окуповане Комсомольське (Кальміуське)

Є інше місто, яке мало таку назву до 2016 року. Але воно не на Донбасі. Це Горішні Плавні на Полтавщині. Очевидно, що жодних боїв там немає.



Від Горішніх Плавнів до лінії фронту – майже 300 кілометрів / Скриншот 24 Каналу

Комсомольськом до 2016 року називали і село Німецька Мокра в Усть-Чорнянській селищній громаді Тячівського району Закарпатської області. Зрозуміло, що там теж нема боїв.

Кумедно! Путін обмовився двічі. До того, як вимовити "Комсомольськ", він ледь не сказав "Красноярськ". Тобто Путін зовсім не розуміє, про що говорить. Тим часом великі пропагандистські канали не згадували цей момент у своїх публікаціях. Так само, як і не робили акцент на Віткоффі, про якого говорив Путін.

Українські користувачі вже пожартували, що ЗСУ захопили Комсомольськ-на-Амурі в Хабарівському краї, тож росіяни відбивають місто назад.

Показуємо на карті Росії Комсомольськ-на-Амурі

Можливо, ідеться про Костянтинівку?

Російське опозиційне медіа "Агентство" спробувало розібратися, що ж мав на увазі Путін.

На описаній ділянці фронту немає міст з такою назвою, а Путін, ймовірно, говорив про Костянтинівку, припустили у розмові з "Агентством" одразу троє військових аналітиків – Кирило Михайлов, Ян Матвєєв та співробітник Conflict Intelligence Team (попросив про анонімність). Костянтинівку ніхто до Путіна не називав Комсомольськом, зазначили Матвєєв та співробітник CIT. Більшість z-каналів процитували Путіна без уточнень, на неточність вказав лише один канал,

– інформує видання.

Показуємо Костянтинівку на карті фронту

Попри це, Путін заявив: бойові дії припиняться, коли війська України підуть із позицій. А якщо ж не підуть самі, росіяни наступатимуть далі, пригрозив він.

Таким чином, що Донецька область, що Полтавська – Путіну абсолютно плювати. Він віддає накази іти вперед, а генерали звітують йому, що "все захопили". Навіть ті міста, яких нема на карті, куди так кликав подивитися диктатор.