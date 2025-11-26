Про це Президент США Дональд Трамп заявив під час розмови з журналістами на борту літака Air Force One 25 листопада, пише 24 Канал.

Дивіться також Українські "червоні лінії": як змінилися нові 28 пунктів мирного плану та чому це вже не зрада чи капітуляція

Що Трамп каже про візит Зеленського до США?

Американський лідер наголосив, що зараз відбуваються переговори з російською стороною. Він припустив, що Україна загалом задоволена перебігом процесу й прагне завершення конфлікту.

Дональд Трамп згадав про те, що Президент України хотів би здійснити візит до Вашингтона.

Він би хотів приїхати, але я думаю, що спочатку нам варто довести угоду до кінця,

– сказав американський політик.

Президент США підкреслив, що мирні зусилля щодо України виявилися набагато складнішими, ніж він очікував, попри його давні контакти з Путіним. Трамп додав, що остаточних результатів найближчим часом не буде, але "рух уперед є".

Що про візит Президента України до США писали раніше?