Про це Президент США Дональд Трамп заявив під час розмови з журналістами на борту літака Air Force One 25 листопада, пише 24 Канал.
Що Трамп каже про візит Зеленського до США?
Американський лідер наголосив, що зараз відбуваються переговори з російською стороною. Він припустив, що Україна загалом задоволена перебігом процесу й прагне завершення конфлікту.
Дональд Трамп згадав про те, що Президент України хотів би здійснити візит до Вашингтона.
Він би хотів приїхати, але я думаю, що спочатку нам варто довести угоду до кінця,
– сказав американський політик.
Президент США підкреслив, що мирні зусилля щодо України виявилися набагато складнішими, ніж він очікував, попри його давні контакти з Путіним. Трамп додав, що остаточних результатів найближчим часом не буде, але "рух уперед є".
Що про візит Президента України до США писали раніше?
Нагадаємо, що у команді Володимира Зеленського від минулого тижня обговорюють питання візиту у Вашингтон. Частина оточення українського політика радить йому летіти до Трампа, інші – побоюються.
Раніше медіа повідомляли про запит України про зустріч двох президентів у Білому домі до дедлайну Трампа для погодження умов мирного плану із 28 пунктів, який спливає 27 листопада.
Втім, у Білому домі заявили, що зустріч Зеленського з Трампом цього тижня не запланована.