Це доводить те, що США також залишаються прихильними до України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на новорічне привітання Володимира Зеленського.

Скільки разів Зеленський зустрічався з Трампом у 2025 році?

Під час звернення перед Новим роком Володимир Зеленський зауважив, що світ підтримує Україну. Сполучені Штати, зокрема, надають необхідну підтримку. Доказом цього є кілька важливих зустрічей з Дональдом Трампом за рік.

Україна відстояла своє право голосу, і всі бачать, що Україна себе поважає, а тому поважають нас, поважають Україну. І найбільш очевидний доказ цього — 7 зустрічей, які були в мене цьогоріч із Президентом Америки. І в якій би точці світу ми не бачились: Вашингтон, Нью-Йорк, Гаага, Ватикан — президент США завжди згадує про наш народ, каже про те, як відважно українці б’ються. І для всього світу така згадка про українців стала обов’язковою,

– зазначив Зеленський.

Президент додав, що щасливий чути те, що Україна важлива для світу й він пишається, що є президентом такого сильного народу.

Уперше за 2025 рік і за час нового президентського терміну Дональда Трампа президенти зустрілися в Білому домі 28 грудня. Тоді розмова була напружена й неспокійна, Зеленський, Трамп та віцепрезидент США Джей ді Венс публічно посварилися.

Однак український лідер перепросив за різкі слова та зміг примиритися з Трампом. Уже 26 квітня на прощанні з Папою Римським Франциском, Володимир Зеленський і Дональд Трамп коротко поспілкувалися віч-на-віч. Та розмова була більш спокійна.

У Гаазі під час саміту НАТО президенти зустрілися 25 червня. Потім їхня зустріч знову пройшла в Білому домі 18 серпня. Спочатку Трамп і Зеленський говорили вдвох, а потім долучили до переговорів і європейських лідерів.

23 вересня Зеленський і Трамп знову зустрілися та поговорили на полях засідання Генасамблеї ООН. Потім їхні чергові переговори пройшли в Білому домі 17 жовтня. Крайня зустріч президентів України та США відбулася у Флориді 28 грудня. Президенти тоді говорили про вже напрацьований мирний план для України, що складається з 20 пунктів.

