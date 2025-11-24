Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение журналиста The Financial Times Кристофера Миллера на странице в Х.

Как реагируют на потенциальную поездку Зеленского в США?

Журналист отмечает, что украинская делегация почувствовала "реальный прогресс" на переговорах в Женеве, несмотря на сложные дискуссии. Он также высказался относительно потенциальной поездки Зеленского в США.

Согласно словам медийщика, потенциальная поездка Зеленского в Белый дом обсуждается в Офисе Президента с момента, когда Трамп усилил давление по ускорению переговоров для урегулирования войны.

Есть два лагеря: один считает, что Зеленский должен поехать в Вашингтон, чтобы лично обсудить этот вопрос с Трампом; другой опасается, что что-то может пойти не так, как запланировано, и привести к серьезной неудаче,

– отметил Миллер.

Журналист уточнил, что решение о визите будет зависеть от результатов переговоров в Женеве и того, "будут ли считать украинцы, что есть что-то, под чем они могут подписаться, не продавая страну".

Встреча Зеленского и Трампа: последние новости