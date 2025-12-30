Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на слова украинского президента во время общения с журналистами. В частности, это произошло после переговоров с Дональдом Трампом накануне.

По словам Зеленского, речь идет об экономическом восстановлении Украины. На переговорах вопросу уделили много внимания, в частности на этом фокусируется американский президент.

Он (Трамп – 24 Канал) считает, что это задача номер один – для того, чтобы были рабочие места в Украине,

– рассказал гарант.

В частности, речь идет о средней заработной плате украинцев и ее утроении благодаря приходу на рынок американского и европейского бизнеса. Специальные условия для этого должны быть зафиксированы между правительствами США, Украины и Европы.

Пока неизвестно, произойдет ли это сразу после окончания войны, но "американцы об этом думают".

Также мы обсуждали, что на старте Украине нужны деньги на восстановление. И это должна быть серьезная сумма – чтобы люди возвращались именно на эти рабочие места..

– добавил Зеленский.

По его мнению, в этом есть "большая перспектива", но сначала необходимо закончить войну.

К слову, украинский бюджет на 2026 год приняли с повышением минимальной зарплаты – до 8 647 гривен. Согласно приложением к постановлению №946, средняя заработная плата достигнет 30 000 гривен: первый сценарий прогноза составляет 30 240 гривен ежемесячно, а второй – 30 032 гривны.

Где Украина возьмет средства на восстановление?