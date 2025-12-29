Какие вакансии самые высокооплачиваемые?

Сейчас, как и в начале года, украинцы больше всего зарабатывают на службе в Силах обороны, а также в сфере строительства и СТО, передает 24 Канал со ссылкой на исследование OLX Работа.

По данным исследования, в ноябре 2025 самая высокая медианная заработная плата на военных должностях была зафиксирована в размере 70 550 гривен.

Это касалось категории объявлений о военной службе:

по контракту;

на должности оператора БПЛА;

на вакансии связистов;

а службу механика, стрелка и тому подобное.

Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых профессий занимают фасадчики с уровнем зарплаты в 52 500 гривен.

Медианная зарплата в 50 000 гривен зафиксирована в таких вакансиях:

штукатур;

дальнобойщик;

брокер в сфере недвижимости.

К высокооплачиваемым в 2025 году вошли также такие профессии:

рихтовщик – 48 500 гривен;

прораб и каменщик – 45 000 гривен;

плиточник – 41 000 гривен;

строитель, маляр, автоэлектрик и автомаляр – 40 000 гривен;

сварщик, монтажник, автослесарь и механик – 35 000 гривен.

Также медианную зарплату 35 000 гривен в ноябре 2025 предлагали на вакансию супервайзера в сфере торговли и стоматолога,

– говорится в исследовании.

Важно! По подсчетам OLX, больше всего вакансий, предлагающих высокие медианные зарплаты, наблюдается в строительстве и сфере облицовочных работ, а также на СТО и в автомойках.

Где зарплаты выросли больше всего за 2025 год?

Вместе с тем, есть перечень вакансий с достаточно невысокой медианной зарплатой. Однако она существенно выросла с начала 2025 года.

На первом месте по росту – категория “Работа за рубежом” – рост +357% (8 тысяч гривен). Также в этой категории на 46% увеличилась оплата труда на вакансии разнорабочего (до 4 250 гривен).

Второе место по росту продемонстрировала профессия брокера – на 100% – до 50 тысяч гривен.

До 28 – 30% показали рост вакансии комплектовщика (26 050 гривен) и прораба (45 тысяч гривен).

Наибольшее количество должностей, где зарплаты значительно выросли в процентах за год, зафиксировано в розничной торговле и гостинично-ресторанном бизнесе. Среди них:

руководитель отдела продаж – +32% (до 33 750 гривен);

менеджер в гостинично-ресторанном бизнесе – +21% (до 24 500 гривен);

торговый представитель – +18% (до 26 500 гривен);

пекарь – +18% (до 20 тысяч гривен);

супервайзер – +17% (до 35 тысяч гривен).

В своем исследовании платформа OLX Работа акцентировала на должностях "голубых воротничков", поэтому проанализировала вакансии из сфер строительства, производства, логистики и тому подобное.

Обратите внимание! Средняя заработная плата на 2026 год, заложена в государственном бюджете, составляет 30 032 гривны, что на 4 146 гривен больше, чем в 2025. В то же время минимальная зарплата в Украине составит 8 647 гривен.

