Где самые высокие и самые низкие зарплаты в мире?
Специалисты сравнили средние месячные зарплаты в 69 крупных городах мира в 2025 году и проанализировали, как изменились данные с 2020 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Visual Capitalist.
В 2025 году рейтинг самых высоких зарплат возглавила Швейцария: зарплаты Женевы (7 984 долларов) и Цюриха (7 7 788 долларов) заняли первые два места. Сан-Франциско идет дальше с 7 092 долларов, что делает его городом США с самой высокой оплатой труда, несмотря на пятилетнее падение на 10,6%.
- Второй уровень городов с высоким уровнем дохода включает Люксембург (6 156 долларов) и Бостон (5 940 долларов), тогда как Чикаго (5 203 доллара) и Нью-Йорк (5 128 долларов) также попали в первую десятку мирового рейтинга.
- Эти города, как правило, сочетают высокодоходные отрасли промышленности (финансы, технологии, профессиональные услуги) с жестким рынком труда и высокой стоимостью жизни – условиями, которые обычно повышают номинальную заработную плату.
С другой стороны, несколько крупных городов стран с развивающимися рынками,, остаются с доходом ниже 1 000 долларов в долларовом эквиваленте в 2025 году. Это Каир (165 долларов), Богота (375 долларов) и Рио-де-Жанейро (439 долларов), что свидетельствует о том, насколько большим остается глобальный разрыв в заработной плате даже между основными метрополиями.
Как изменились средние зарплаты в мире с 2020 года
Из 69 городов только семь демонстрируют спад с 2020 по 2025 год, падение довольно значительное. Каир имеет наибольшее падение (-40,1%), тогда как Токио (-13,1%) также снижается, несмотря на статус Японии как страны с высоким уровнем дохода.
Одна из причин – пересчет валют: поскольку цены конвертируются в доллары США, ослабление местной валюты может привести к тому, что зарплаты будут выглядеть меньшими, даже если местная заработная плата выросла.
С другой стороны, зарплаты нескольких городов за пять лет почти удвоились в долларовом эквиваленте. Варшава демонстрирует наибольший рост (+95,3%), далее следуют Стамбул (+94,5%) и Бангалор (+80,7%).
Примечательно, что эти скачки начинаются со значительно более низких базовых показателей 2020 года, поэтому значительные процентные приросты не обязательно приводят к уровням оплаты труда высокого уровня в 2025 году.
Что известно о зарплатах в Украине?
Средняя зарплата в Киеве в октябре составила 40 738 гривен, что значительно превышает средний показатель по Украине – 26 913 гривен. Самые высокие зарплаты в Киеве получают работники информационных технологий (76 908 гривен), добывающей промышленности (68 510 гривен) и финансовой деятельности (60 980 гривен).
В 2026 году минимальная зарплата в Украине составит 8 647 гривен. Средняя зарплата на 2026 год заложена в размере 30 032 гривны, что на 4 146 гривен больше, чем в 2025.
Зарплаты разнорабочих выросли на 384% и составляли 23 тысячи гривен в октябре 2025 года, а маляров – на 215% с медианной зарплатой 47 тысяч гривен. Бизнес в Украине больше всего нуждался в работниках в сфере торговли и услуг, а меньше всего – в сельском хозяйстве.