Как выросли зарплаты?
Рекордный рост медианной зарплаты зафиксирован у разнорабочих. Об этом говорится в исследовании от OLX Работа, пишет 24 Канал.
Их зарплаты выросли на 384% и составили 23 тысяч гривен в октябре 2025 года. Вторую позицию занимают вакансии маляров с медианной зарплатой 47 тысяч гривен и приростом 215%.
В перечень вакансий с самыми высокими темпами роста медианных зарплат также вошли:
- Каменщики – 157% (47,5 тысяч гривен);
- Фитнес-тренеры – 151% (15 тысяч гривен);
- Дизайнеры в сфере PR и рекламы – 150% (25 тысяч гривен);
- Электрики – 145% (35 тысяч гривен);
- Изготовители – 144% (50 тысяч гривен);
- Штукатуры – 140% (60 тысяч гривен);
- Сантехники – 137% (41,5 тысяча гривен).
В ком больше всего нуждался бизнес в ноябре?
У Государственной службе занятости сообщается, что за последние 10 месяцев бизнес в Украине больше всего нуждался в работниках в сфере торговли и услуг. В целом доля составила 18% от всех податных вакансий.
Зато меньше всего надо на работу работников сельского и лесного хозяйства, рыборазведения и рыболовства – доля составила лишь 2,3%.
В разрезе областей наибольшее количество предложений по работе предложила Львовщина, но наибольшее количество людей трудоустроили на Днепропетровщине.
Что известно о зарплатах в Украине?
В 2026 годуи минимальный оклад учителей в Украине составит от 21 тысячи гривен, что является частью пересмотра зарплат, поддержанного в Бюджете-2026. Самые низкие зарплаты пока остаются в области образования – 16 984 гривен.
В 2026 году минимальная зарплата в Украине составит 8 647 гривен. Средняя зарплата на 2026 год заложена в размере 30 032 гривны, что на 4 146 гривен больше, чем в 2025.
Даниил Гетманцев отметил, что производительность труда в Украине в 3 – 5 раз ниже, чем в ЕС, и в 7 – 10 раз ниже, чем в Германии, что влияет на низкие зарплаты. Гетманцев считает, что инвестиции в автоматизацию, модернизацию и профессиональное образование могут повысить производительность, доходы украинцев и уменьшить трудовую миграцию.
В 2025 году 96% компаний в Украине повысили зарплаты, причем 64% из них повысили на 11 – 20%. В 2026 году 94% компаний планируют повысить зарплаты, из них 28% прогнозируют рост на 11 – 15%.