Как выросли зарплаты?

Рекордный рост медианной зарплаты зафиксирован у разнорабочих. Об этом говорится в исследовании от OLX Работа, пишет 24 Канал.

Их зарплаты выросли на 384% и составили 23 тысяч гривен в октябре 2025 года. Вторую позицию занимают вакансии маляров с медианной зарплатой 47 тысяч гривен и приростом 215%.

В перечень вакансий с самыми высокими темпами роста медианных зарплат также вошли:

Каменщики – 157% (47,5 тысяч гривен); Фитнес-тренеры – 151% (15 тысяч гривен); Дизайнеры в сфере PR и рекламы – 150% (25 тысяч гривен); Электрики – 145% (35 тысяч гривен); Изготовители – 144% (50 тысяч гривен); Штукатуры – 140% (60 тысяч гривен); Сантехники – 137% (41,5 тысяча гривен).

В ком больше всего нуждался бизнес в ноябре?

У Государственной службе занятости сообщается, что за последние 10 месяцев бизнес в Украине больше всего нуждался в работниках в сфере торговли и услуг. В целом доля составила 18% от всех податных вакансий.

Зато меньше всего надо на работу работников сельского и лесного хозяйства, рыборазведения и рыболовства – доля составила лишь 2,3%.

В разрезе областей наибольшее количество предложений по работе предложила Львовщина, но наибольшее количество людей трудоустроили на Днепропетровщине.

Что известно о зарплатах в Украине?