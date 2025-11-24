Как выросли зарплаты в 2025 году?

Выплата заработной платы в полном объеме и премий и бонусов остались ключевыми практиками для большинства компаний в 2025 году, пишет 24 Канал со ссылкой на EBA.

Смотрите также IT-специалисты с бронированием имеют самые высокие зарплаты: сколько зарабатывают в отрасли

К примеру, в 2025 году 96% компаний повысили заработные платы, в основном на 11 – 20% (64%) или до 10% (28%).

Бизнес также инвестировал в развитие и благосостояние команд: 59% организовывали образовательные курсы, а 52% обеспечивали психологическую поддержку. Кроме того, компании оказывали финансовую помощь:

26% компенсировали аренду жилья;

20% – оплачивали медицинское страхование для членов семей;

65% работодателей традиционно дарили подарки на праздники.

Поддержка работников в 2025 году / инфографика EBA

Поднимут ли зарплаты в 2026 году?

Большинство опрошенных компаний уже имеют четкое видение развития на следующий год. Главный акцент бизнес делает на увеличении уровня заработной платы – это планируют 94% компаний:

28% компаний предусматривают рост зарплат на 11 – 15%;

23% компаний – на 5 – 10%;

10% компаний – на 16 – 20%.

Только 6% компаний не намерены повышать заработные платы в 2026 году.

Что известно о зарплатах в Украине?