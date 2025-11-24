Как выросли зарплаты в 2025 году?
Выплата заработной платы в полном объеме и премий и бонусов остались ключевыми практиками для большинства компаний в 2025 году, пишет 24 Канал со ссылкой на EBA.
К примеру, в 2025 году 96% компаний повысили заработные платы, в основном на 11 – 20% (64%) или до 10% (28%).
Бизнес также инвестировал в развитие и благосостояние команд: 59% организовывали образовательные курсы, а 52% обеспечивали психологическую поддержку. Кроме того, компании оказывали финансовую помощь:
- 26% компенсировали аренду жилья;
- 20% – оплачивали медицинское страхование для членов семей;
- 65% работодателей традиционно дарили подарки на праздники.
Поддержка работников в 2025 году / инфографика EBA
Поднимут ли зарплаты в 2026 году?
Большинство опрошенных компаний уже имеют четкое видение развития на следующий год. Главный акцент бизнес делает на увеличении уровня заработной платы – это планируют 94% компаний:
- 28% компаний предусматривают рост зарплат на 11 – 15%;
- 23% компаний – на 5 – 10%;
- 10% компаний – на 16 – 20%.
Только 6% компаний не намерены повышать заработные платы в 2026 году.
Что известно о зарплатах в Украине?
Самые высокие зарплаты в сфере торговли в Украине получают работники сети GoodWine, где средняя зарплата превышает 82 тысячи гривен в месяц. Компании "Экспресс-Аптека", ДЦ "Украина" и сеть магазинов EVA значительно повысили средние зарплаты своих работников за последний год.
Тринадцатую зарплату получают работники, в чьих компаниях это предусмотрено внутренними правилами, закрепленными в коллективном договоре или специальном положении. Тринадцатая зарплата обычно равна одному месячному окладу и облагается стандартно.
В 2026 году в Украине повысят зарплаты врачей первичной и экстренной медицинской помощи в прифронтовых регионах. Правительство увеличило финансирование программы медицинских гарантий до 191,6 миллиарда гривен.