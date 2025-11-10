Где в сфере торговли самые высокие зарплаты?

11 379 гривен в месяц до налогообложения в среднем получали работники в сфере торговли в Украине в прошлом году, сообщает 24 Канал со ссылкой на Опендатабот.

Смотрите также Повысят ли зарплаты учителям и преподавателям: Лисовой рассказал о манипуляциях

Это на треть больше, чем в 2023 году – 8 685 гривен, и почти в 1,5 раза больше, чем до начала полномасштабной войны (7 660 гривен).

Самые высокие зарплаты получают работники элитной сети Бюро Вин (сеть GoodWine): более 82 тысяч гривен в месяц, а в компании работают 710 сотрудников. Среди лидеров также АТБ-Маркет, где работает более 42 тысяч работников, а средняя зарплата – более 52 тысяч гривен в месяц.

Компании с самой высокой зарплатой 2024 / инфографика Опендатабот

Стоит отметить, что из десятки компаний с самыми высокими зарплатами только две – Rozetka и АТБ – попали в "Индекс Опендатабота 2025", который охватывает крупнейших и самых стабильных игроков рынка. В самом "Индексе" средний уровень зарплат тоже довольно разный:

От 57 тысяч в Rozetka до 26 – 27 тысяч у "Форы" и Novus.

METRO держится посередине – около 36 тысяч.

Несмотря на сложности, некоторые компании смогли рекордно повысить среднюю зарплату среди своих работников. Так, "Экспресс-Аптека", работающая под брендами "Шар", АНЦ, "Копейка", "Не болей" подняла среднюю зарплату более чем в 6 раз за год, ДЦ "Украина" (сеть магазинов Watsons) – втрое, а "Первая Фармация Харькова", "Альфа-Продукт" и сеть магазинов EVA – более чем в два раза.

Обратите внимание! Анализировались данные финансовой отчетности крупных ритейл-компаний с более чем 100 работниками. В ежегодных отчетах компании подают информацию о зарплатах своих сотрудников, поэтому выборка включает не только непосредственно продавцов, но и остальной состав компании.

Что известно о зарплатах в Украине?