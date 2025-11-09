Сколько зарабатывают в IT-отрасли и какую роль играет бронирование?

Медианная зарплата среди забронированных составляет 3 933 долларов, что на 31% выше средней в отрасли 3 000 долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на опрос DOU.ua.

У тех, кто имеет бронирование на второй неосновной работе, медианный доход тоже выше среднего – 3 800 долларов. Зато зарплата у людей без бронирования существенно ниже – 3 200 долларов.

Самый низкий уровень дохода – у специалистов, которые не подлежат мобилизации: медиана составляет всего 1 700 долларов. Это объясняется преимущественно возрастом: большая часть группы – молодые айтишники до 25 лет. Кроме того, с возрастом связаны и другие факторы, влияющие на уровень оплаты – меньший опыт в профессии и низкие должности.

Среди забронированных специалистов самые высокие зарплаты – в стартапах: медиана составляет 5 250 долларов. Зарплаты в аутстаффинговых и сервисных компаниях тоже выше средних среди забронированных отрасли.

Ожидаемо, что самые низкие доходы имеют забронированные в IT-отделах не-IT компаний и в государственных учреждениях. В то же время именно в этих типах компаний уровень бронирования является самым высоким.



Сколько зарабатывают забронированные / инфографика DOU.ua

К слову, только 13% мужчин в IT имеют бронирование от основного работодателя, еще 4% – со второй неосновной работы. Почти половина (44%) – вообще не имеют бронирования. Также стало известно, что:

Отсрочку имеют еще 15% опрошенных;

24% не подлежат мобилизации по разным причинам (основная – возраст, также состояние здоровья или уже пройденная служба);

Среди айтишников уровня Lead+ доля забронированных составляет 25%, среди менеджеров – 28%;

Меньше всего забронированных среди мидлов (9%) и джунов (3%). Относительно последних – многие из них еще не подлежат мобилизации по возрасту.

Что известно о зарплатах в Украине?