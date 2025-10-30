Как вырастут зарплаты ветеранам?

Об этом по итогам заседания Кабмина сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает 24 Канал.

По словам премьера, зарплата ветеранов вырастет до 16 000 гривен во время участия в общественно-полезных работах.

Заметим, что в 2025 году минимальная зарплата в Украине составляет 8 000 гривен, как отмечает Госстат. То есть военные смогут получать до двух минималок на полезных для общества работах.

Получат преференции и работодатели, которые будут нанимать на работу защитников.

Юлия Свириденко Премьер-министр Украины Работодатели, которые берут ветеранов на работу минимум на год, будут получать 100% компенсации зарплаты в течение шести месяцев, но не более 1,5 минимальной зарплаты.

Кроме того, защитникам будут помогать специалисты по сопровождению ветеранов. По решению правительства, они будут иметь право подавать заявление о предоставлении статуса безработного от ветерана, если тот дал согласие на это.

Также специалисты будут оказывать помощь с подачей документов на гранты, обучение и ваучеры для ветеранов.

Это создает реальные возможности для социальной адаптации и экономической независимости защитников,

– отметила Свириденко.

Что известно о зарплатах военным?

Недавно также, напомним, Верховная Рада приняла решение об увеличении расходов из бюджета 2025 года. Дополнительно 325 миллиардов направили на оборону.

Как рассказала председатель бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа, дополнительные средства, в частности, необходимы, чтобы обеспечить своевременные выплаты военным – заработные платы и другие обязательные выплаты личному составу.

Средства распределили следующим образом:

ВСУ – почти 211 миллиардов гривен;

Национальная гвардия – 8,1 миллиарда гривен;

СБУ – 1,3 миллиарда гривен;

Государственная специальная служба транспорта – 918 миллионов гривен;

Государственная пограничная служба – 83 миллиона гривен;

ГУР МО – 28,8 миллиона гривен;

СВР – 8 миллионов гривен.

Какие еще решения приняло правительство?