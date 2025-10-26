Почему могут лишить статуса УБД?

Статус участника боевых действий (УБД) гарантирует ветеранам льготы и социальную поддержку. Но он не является пожизненным. В ряде случаев ветеранов могут его лишить, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

Речь идет о:

Совершение тяжкого преступления: если военный во время службы или выполнения боевого задания совершил умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление.

Предоставление ложных данных: если установят, что ветеран подал ложную информацию об участии в боевых действиях или собственные персональные данные.

Добровольный отказ: статус аннулируют, если военнослужащий самостоятельно подает заявление об отказе от УБД.

Кто принимает решение о лишении статуса УБД?

Порядок предоставления и отмены статуса УБД определен постановлением Кабинета Министров №203 от 3 марта 2020 года. Решение принимают ведомственные комиссии при Министерстве обороны, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбе, ГСЧС и других силовых ведомствах.

В спорных случаях окончательное слово принадлежит Межведомственной комиссии при Министерстве по делам ветеранов.

Какие льготы имеют участники боевых действий?