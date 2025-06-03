Как получают статус участника боевых действий
Статус УБД предоставляется военным, которые принимали или принимают участие в боевых действиях, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.
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Обратите внимание! Статус УБД дает лицу право на определенные льготы и социальные гарантии.
Получить статус УБД можно двумя путями. Первый – автоматически через Единый государственный реестр ветеранов войны, куда уполномоченные лица воинских частей обязаны внести соответствующие сведения в течение пяти дней с момента начала выполнения боевого задания. Второй – путем подачи документов лично в одну из 21 комиссии Министерства обороны, которые занимаются рассмотрением таких материалов.
Если лицо хочет обратиться самостоятельно, ему нужно подать:
- специальное заявление;
- подтверждающие документы об участии в боевых действиях;
- два фото 3×4 на матовой бумаге.
Заявление нужно отправить по почте в комиссию органа военного управления, которому подчинена воинская часть.
Обратите внимание! В случае, если заявитель не имеет сейчас оригиналов необходимых документов, комиссия может получить их самостоятельно.
Как долго рассматривается заявление:
- данные, которые были внесены в Единый реестр ветеранов войны, обрабатываются в режиме реального времени, это происходит автоматически;
- а вот комиссии должны принять решение в течение месяца с момента, когда заявление было подано.
Военнослужащие, которые попали в плен или были признаны пропавшими без вести, также имеют право на получение статуса УБД, за исключением тех, кто добровольно сдался в плен или дезертировал. Документы для них подают командиры воинских частей,
– подчеркнул Мельник.
Имеют ли право военнопленные на статус УБД / Фото Минобороны
Почему могут отказать в статусе УБД
Есть случаи, когда в статусе УБД может быть отказано. Речь идет о таких ситуациях:
- лицо подало недостоверную информацию;
- отсутствуют правовые основания;
- отсутствуют необходимые документы;
- присутствует обвинительный приговор суда умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление (совершенное во время боевых действий).