Как получают статус участника боевых действий

Статус УБД предоставляется военным, которые принимали или принимают участие в боевых действиях, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

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Обратите внимание! Статус УБД дает лицу право на определенные льготы и социальные гарантии.

Сергей Мельник Заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Получить статус УБД можно двумя путями. Первый – автоматически через Единый государственный реестр ветеранов войны, куда уполномоченные лица воинских частей обязаны внести соответствующие сведения в течение пяти дней с момента начала выполнения боевого задания. Второй – путем подачи документов лично в одну из 21 комиссии Министерства обороны, которые занимаются рассмотрением таких материалов.

Если лицо хочет обратиться самостоятельно, ему нужно подать:

специальное заявление;

подтверждающие документы об участии в боевых действиях;

два фото 3×4 на матовой бумаге.

Заявление нужно отправить по почте в комиссию органа военного управления, которому подчинена воинская часть.

Обратите внимание! В случае, если заявитель не имеет сейчас оригиналов необходимых документов, комиссия может получить их самостоятельно.

Как долго рассматривается заявление:

данные, которые были внесены в Единый реестр ветеранов войны, обрабатываются в режиме реального времени, это происходит автоматически;

а вот комиссии должны принять решение в течение месяца с момента, когда заявление было подано.

Военнослужащие, которые попали в плен или были признаны пропавшими без вести, также имеют право на получение статуса УБД, за исключением тех, кто добровольно сдался в плен или дезертировал. Документы для них подают командиры воинских частей,

– подчеркнул Мельник.



Имеют ли право военнопленные на статус УБД / Фото Минобороны

Почему могут отказать в статусе УБД

Есть случаи, когда в статусе УБД может быть отказано. Речь идет о таких ситуациях: