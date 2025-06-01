Зачисление стажа для мобилизованных

Более того, участники боевых действий часто имеют право на досрочный выход на пенсию, пишет 24 Канал со ссылкой на ЗУ "О воинской обязанности и военной службе".

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Согласно действующему законодательству, даже если работодатель не платит страховые взносы за своего мобилизованного работника, то этот период:

не теряется для начисления пенсии; не прерывает стаж работы по специальности; не влияет на опыт работы.

Расторгнут ли трудовой контракт с мобилизованным? Следует еще добавить, что мобилизация человека не является основанием для расторжения с ним трудового договора. То есть во время прохождения военной службы человек временно устраняется от выполнения своих обязанностей. Однако этот факт работодатель должен записать в трудовую книжку лица. Таким образом мобилизованный сможет сохранить и свое рабочее место.

К тому же трудовой стаж в зоне боевых действий засчитывается в соотношении 1 к 3. То есть один месяц в таких условиях идет как за три месяца общего трудового стажа для назначения пенсий.

Обратите внимание! Если же украинцу, призванного на военную службу, незаконно уволили, или не выплатили ему зарплату, мобилизованный может обратиться в Государственную службу занятости для фиксации нарушения со стороны работодателя.

Досрочный выход на пенсию

Лица, которые имеют статус участника боевых действий, имеют право на досрочный выход на пенсию:

мужчины – в 55 лет;

женщины – в 50 лет.

Однако здесь также влияет стаж. Например, для мужчин необходим страховой стаж не менее 25 лет, а для женщин – 20 лет.

Важно! Для военных выслуга лет приравнивается к страховому стажу.