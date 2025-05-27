Какая сейчас цена на стаж
Для начала нужно рассчитать стоимость месяца стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Чтобы в 2025 году в страховой стаж был засчитан один полный месяц, сумма добровольного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса,
– говорится в сообщении ПФУ.
Чтобы определить минимальный страховой взнос, нужно использовать следующую формулу: минималка*22%. То есть, по состоянию на теперь это – 8 000*22%.
Соответственно, месяц стажа сейчас стоит – 1 760 гривен. Год – 21 120 гривен.
Кому нужно докупить стаж
Некоторым гражданам рекомендуют докупить стаж перед выходом на пенсию. Речь идет, в частности, о:
- лицах, которым не удалось приобрести достаточно стажа;
- гражданах, проживающих за рубежом, однако, они хотят получать украинскую пенсию;
- лицах, которые имеют небольшой официальный доход, но они стремятся получать большую пенсию.