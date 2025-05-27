Какая сейчас цена на стаж

Для начала нужно рассчитать стоимость месяца стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Чтобы в 2025 году в страховой стаж был засчитан один полный месяц, сумма добровольного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса,

– говорится в сообщении ПФУ.

Чтобы определить минимальный страховой взнос, нужно использовать следующую формулу: минималка*22%. То есть, по состоянию на теперь это – 8 000*22%.

Соответственно, месяц стажа сейчас стоит – 1 760 гривен. Год – 21 120 гривен.

Кому нужно докупить стаж

Некоторым гражданам рекомендуют докупить стаж перед выходом на пенсию. Речь идет, в частности, о: