Яка зараз ціна на стаж
Для початку потрібно розрахувати вартість місяця стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Щоб у 2025 році до страхового стажу було зараховано один повний місяць, сума добровільного внеску повинна бути не меншою від розміру мінімального страхового внеску,
– йдеться у повідомленні ПФУ.
Аби визначити мінімальний страховий внесок, потрібно використати таку формулу: мінімалка*22%. Тобто, станом на тепер це – 8 000*22%.
Відповідно, місяць стажу зараз коштує – 1 760 гривень. Рік – 21 120 гривень.
Кому потрібно докупити стаж
Деяким громадянам рекомендують докупити стаж перед виходом на пенсію. Йдеться, зокрема, про:
- осіб, яким не вдалося набути достатньо стажу;
- громадян, що проживають за кордоном, проте, вони хочуть отримувати українську пенсію;
- осіб, які мають невеликий офіційний дохід, але вони прагнуть отримувати велику пенсію.