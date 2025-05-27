Яка зараз ціна на стаж

Для початку потрібно розрахувати вартість місяця стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Щоб у 2025 році до страхового стажу було зараховано один повний місяць, сума добровільного внеску повинна бути не меншою від розміру мінімального страхового внеску,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Аби визначити мінімальний страховий внесок, потрібно використати таку формулу: мінімалка*22%. Тобто, станом на тепер це – 8 000*22%.

Відповідно, місяць стажу зараз коштує – 1 760 гривень. Рік – 21 120 гривень.

Кому потрібно докупити стаж

Деяким громадянам рекомендують докупити стаж перед виходом на пенсію. Йдеться, зокрема, про: