Как изменился официальный курс злотого в конце весны 2025 года
По состоянию на 27 мая, официальный курс злотого достиг 11,14 гривны (+11 копеек, по сравнению с 26 мая), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Какой курс злотого в украинских банках и обменниках
По данным издания "Минфин", средний курс злотого в банках изменился так:
- покупка – 10,70 гривны за злотый (-5 копеек, если сравнивать с 26 мая);
- продажа – 11,40 гривны за злотый (без изменений).
В обменниках ситуация также немного изменилась:
- покупка – 11 гривны за злотый (без изменений);
- продажа – 11,13 гривны за злотый (+3 копейки).
Какую сумму нужно иметь, чтобы купить 100 злотых сегодня
- для приобретения 100 злотых в банке нужно примерно – 1 140 гривен;
- чтобы купить 100 злотых в обменнике необходимо уже ориентировочно – 1 113 гривен.
Сколько гривен дадут за 100 злотых
- если обменивать 100 злотых в банке, можно получить примерно – 1 070 гривен;
- при обмене 100 злотых в обменнике, есть возможность выручить ориентировочно – 1 100 гривен.