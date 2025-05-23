Какой официальный курс злотого в Украине сейчас

По состоянию на 23 мая, официальный курс злотого в Украине составляет 11,05 гривны (-1 копейка, по сравнению с 22 мая), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Какой сейчас курс злотого в банках и обменниках

Данные "Минфина", показывают, что средний курс злотого в банках изменился так:

покупка – 10,70 гривны за злотый (+5 копеек, если сравнивать с 22 мая);

продажа – 11,35 гривны за злотый (+5 копеек).

Изменилась ситуация с курсом злотого и в обменниках:

покупка – 10,96 гривны за злотый (+1 копейка);

продажа – 11,07 гривны за злотый (-2 копейки).

Во сколько сейчас обойдется покупка 100 злотых

если покупать 100 злотых в банке, придется потратить примерно – 1 135 гривен;

при покупке 100 злотых в обменнике, придется потратить ориентировочно – 1 107 гривен.

Сколько гривен можно получить за 100 злотых