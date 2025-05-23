Какой официальный курс злотого в Украине сейчас
По состоянию на 23 мая, официальный курс злотого в Украине составляет 11,05 гривны (-1 копейка, по сравнению с 22 мая), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Какой сейчас курс злотого в банках и обменниках
Данные "Минфина", показывают, что средний курс злотого в банках изменился так:
- покупка – 10,70 гривны за злотый (+5 копеек, если сравнивать с 22 мая);
- продажа – 11,35 гривны за злотый (+5 копеек).
Изменилась ситуация с курсом злотого и в обменниках:
- покупка – 10,96 гривны за злотый (+1 копейка);
- продажа – 11,07 гривны за злотый (-2 копейки).
Во сколько сейчас обойдется покупка 100 злотых
- если покупать 100 злотых в банке, придется потратить примерно – 1 135 гривен;
- при покупке 100 злотых в обменнике, придется потратить ориентировочно – 1 107 гривен.
Сколько гривен можно получить за 100 злотых
- при обмене 100 злотых в банке, можно получить в среднем – 1 070 гривен;
- за 100 злотых в обменнике можно выручить примерно – 1 096 гривен.