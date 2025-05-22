Какой официальный курс злотого в Украине сегодня
По состоянию на 22 мая, официальный курс злотого в Украине составляет 11,06 гривны (+8 копеек, по сравнению с 21 мая), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Как изменился курс злотого в банке и обменнике в конце мая 2025 года
Как сообщает "Минфин", средний курс злотого в банках изменился следующим образом:
- покупка – 10,65 гривны за злотый (+5 копеек, если сравнивать с 21 мая);
- продажа – 11,30 гривны за злотый (без изменений).
А вот в обменниках ситуация 22 мая изменилась так:
- покупка – 10,95 гривны за злотый (без изменений);
- продажа – 11,09 гривны за злотый (-1 копейка).
За сколько сегодня можно купить 100 злотых
- если покупка 100 злотых происходит в банке, нужно потратить примерно – 1 130 гривен;
- при покупке 100 злотых в обменнике, необходимо ориентировочно – 1 109 гривен.
100 злотых в гривнах сколько это сейчас
- если обмен 100 злотых осуществляется в банке, можно получить в среднем – 1 065 гривен;
- за 100 злотых в обменнике можно выручить примерно – 1 095 гривен.