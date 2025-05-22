Какой официальный курс злотого в Украине сегодня

По состоянию на 22 мая, официальный курс злотого в Украине составляет 11,06 гривны (+8 копеек, по сравнению с 21 мая), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Как изменился курс злотого в банке и обменнике в конце мая 2025 года

Как сообщает "Минфин", средний курс злотого в банках изменился следующим образом:

покупка – 10,65 гривны за злотый (+5 копеек, если сравнивать с 21 мая);

продажа – 11,30 гривны за злотый (без изменений).

А вот в обменниках ситуация 22 мая изменилась так:

покупка – 10,95 гривны за злотый (без изменений);

продажа – 11,09 гривны за злотый (-1 копейка).

За сколько сегодня можно купить 100 злотых

если покупка 100 злотых происходит в банке, нужно потратить примерно – 1 130 гривен;

при покупке 100 злотых в обменнике, необходимо ориентировочно – 1 109 гривен.

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