Какой официальный курс доллара в Украине
По состоянию на 21 мая, официальный курс злотого в Украине составляет 10,98 гривны (без изменений, по сравнению с 20 мая), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Как изменился курс злотого в банках и обменниках
По данным "Минфина", банковский средний курс злотого таков:
- покупка – 10,60 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 20 мая);
- продажа – 11,30 гривны за злотый (+5 копеек).
В обменниках, в свою очередь, ситуация изменилась так:
- покупка – 10,95 гривны за злотый (без изменений);
- продажа – 11,10 гривны за злотый (+5 копеек).
За сколько сегодня можно купить 100 злотых
- купить 100 злотых в банке сегодня можно за примерно – 1 130 гривен;
- для приобретения 100 злотых в обменнике необходимо ориентировочно – 1 110 гривен.
Сколько можно получить при сдаче 100 злотых
- если сдавать 100 злотых в банке, можно получить примерно – 1 060 гривен;
- при сдаче 100 злотых в обменнике, есть возможность выручить ориентировочно – 1 095 гривен.