Який офіційний курс долара в Україні
Станом на 21 травня, офіційний курс злотого в Україні складає 10,98 гривні (без змін, порівняно з 20 травня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Як змінився курс злотого в банках та обмінниках
За даними "Мінфіну", банківський середній курс злотого такий:
- купівля – 10,60 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 20 травня);
- продаж – 11,30 гривні за злотий (+5 копійок).
В обмінниках, своєю чергою, ситуація змінилась так:
- купівля – 10,95 гривні за злотий (без змін);
- продаж – 11,10 гривні за злотий (+5 копійок).
За скільки сьогодні можна купити 100 злотих
- купити 100 злотих у банку сьогодні можна за приблизно – 1 130 гривень;
- для придбання 100 злотих в обміннику необхідно орієнтовно – 1 110 гривень.
Скільки можна отримати при здачі 100 злотих
- якщо здавати 100 злотих у банку, можна отримати приблизно – 1 060 гривень;
- при здачі 100 злотих в обміннику, є можливість виручити орієнтовно – 1 095 гривень.