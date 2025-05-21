Який офіційний курс долара в Україні

Станом на 21 травня, офіційний курс злотого в Україні складає 10,98 гривні (без змін, порівняно з 20 травня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як змінився курс злотого в банках та обмінниках

За даними "Мінфіну", банківський середній курс злотого такий:

купівля – 10,60 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 20 травня);

продаж – 11,30 гривні за злотий (+5 копійок).

В обмінниках, своєю чергою, ситуація змінилась так:

купівля – 10,95 гривні за злотий (без змін);

продаж – 11,10 гривні за злотий (+5 копійок).

За скільки сьогодні можна купити 100 злотих

купити 100 злотих у банку сьогодні можна за приблизно – 1 130 гривень;

для придбання 100 злотих в обміннику необхідно орієнтовно – 1 110 гривень.

Скільки можна отримати при здачі 100 злотих