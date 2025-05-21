Курс валют у банках

  • Станом на ранок 21 травня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,20 гривні (-5 копійок проти 20 травня) та продаж по 41,82 гривні (+2 копійки).

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  • Купівля євро проходить по 46,45 гривні (+5 копійок), продаж – по 47,25 гривні (+13 копійок).

Курс на чорному ринку

  • Купити долар можна в середньому по 41,50 гривні (без змін), а продати по 41,50 гривні (без змін).
  • Купівля євро по 46,78 гривні (+13 копійок), а продаж по 46,97 гривні (+17 копійок).

Курс в обмінниках

  • Долари купують у середньому по: 40,60 гривні (-37 копійок), а продають по 41,60 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.
  • Євро купують по 46,30 гривні (-15 копійок), а продають по 47,45 гривні (-40 копійок).

Який був курс минулого тижня

Як зазначила банкірка Ганна Золотько для 24 Каналу, на безготівковому ринку істотних змін не відбулося.

Ганна Золотько

Членкиня правління та директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank

Торги в понеділок почалися на рівні 41,50 – 41,55 гривні за долар та досягли максимуму 41,61 гривні у той же день, але не затримались на досягнутому рівні. Підсумковий показник у п’ятницю повернувся до початку торгів у понеділок на рівень 41,51 – 41,55 гривні за долар.

Помітно, що бізнес активно продавав валюту. Причиною цього міг стати період сплати податків. Через це зріс і попит.