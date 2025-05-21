Торги в понеділок почалися на рівні 41,50 – 41,55 гривні за долар та досягли максимуму 41,61 гривні у той же день, але не затримались на досягнутому рівні. Підсумковий показник у п’ятницю повернувся до початку торгів у понеділок на рівень 41,51 – 41,55 гривні за долар.