Що було з курсом 12-16 травня

Курс у банках коливався в межах 41,15-41,80 гривні за долар, передає 24 Канал. Як зазначила членкиня правління та директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько, на безготівковому ринку істотних змін не відбулося.

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Ганна Золотько Членкиня правління та директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Торги в понеділок почалися на рівні 41,50-41,55 гривні за долар та досягли максимуму 41,61 гривні у той же день, але не затримались на досягнутому рівні. Підсумковий показник у п’ятницю повернувся до початку торгів у понеділок на рівень 41,51-41,55 гривні за долар.

Бізнес активно продавав валюту, ймовірно, через необхідність сплати податків, водночас зріс і попит. Національний банк України збільшив обсяги валютних інтервенцій.

З 12 по 16 травня було продано на 21 % більше валюти, ніж тижнем раніше, – це перевищило середній тижневий показник 2025 року (683,3 мільйона доларів). Купівля валюти залишилася символічною – лише 0,2 мільйона.

Якою буде інфляція

Ринок спокійно відреагував на зростання інфляції у квітні з 14,6 % до 15,1 % і на супровідний коментар НБУ. Додатковим чинником тиску на ціни стали високі витрати роботодавців на зарплати через нестачу працівників, а також активний споживчий попит.

Додатковим фактором тиску на ціни стали високі витрати бізнесу на оплату праці через дефіцит кадрів та жвавий споживчий попит. Водночас зниження світових цін на нафту надало підтримку гривні. Очікується, що інфляція почне своє зниження з початком літа,

– пояснює експертка.

Поточний тиждень, імовірно, пройде в умовах балансу між попитом і пропозицією валюти, оскільки основні податкові платежі вже завершено. Водночас у разі суттєвого падіння курсу євро на зовнішніх ринках не виключені короткострокові коливання попиту.