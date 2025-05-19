Вплив нових тарифів Дональда Трампа на економіку США

Так зростання реального ВВП США буде на 0,7 процентного пункту нижчим від усіх тарифів 2025 року, передає 24 Канал з посиланням на прогноз.

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У довгостроковій перспективі ВВП буде на 0,4% менший або 110 доларів мільярдів щороку.

Крім того, рівень безробіття зросте на 0,4 процентного пункту до кінця 2025 року. Водночас зайнятість зменшиться на 456 000 осіб.

Усі тарифи 2025 року забезпечать надходження у 2,7 трильйона доларів протягом 2026–2035 років, з 394 мільярдами доларів втрат через динамічні ефекти. Це на 300 мільярдів доларів більше, ніж при попередніх, вищих (145%) тарифах на Китай. Як вказано у прогнозі, це показує, наскільки ті ставки були далекими від оптимальних.

За гіпотетичним сценарієм (без зниження тарифів на Китай) середня ефективна ставка становила б 27,6%, що є найвищим показником з 1903 року. А зростання ВВП було б на 1,1 процента пунктів нижче.

Важливо! Індекс споживчих цін (PCE) зріс би на 2,9%, що дорівнює 4 800 доларів втрат на домогосподарство.