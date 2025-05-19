Влияние новых тарифов Дональда Трампа на экономику США

Так рост реального ВВП США будет на 0,7 процентного пункта ниже всех тарифов 2025 года, передает 24 Канал со ссылкой на прогноз.

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В долгосрочной перспективе ВВП будет на 0,4% меньше или 110 долларов миллиардов каждый год.

Кроме того, уровень безработицы вырастет на 0,4 процентного пункта до конца 2025 года. В то же время занятость уменьшится на 456 000 человек.

Все тарифы 2025 обеспечат поступления в 2,7 триллиона долларов в течение 2026–2035 лет, с 394 миллиардами долларов потерь из-за динамических эффектов. Это на 300 миллиардов долларов больше, чем при предыдущих, более высоких (145%) тарифах на Китай. Как указано в прогнозе, это показывает, насколько те ставки были далеки от оптимальных.

По гипотетическому сценарию (без снижения тарифов на Китай) средняя эффективная ставка составила бы 27,6%, что является самым высоким показателем с 1903 года. А рост ВВП был бы на 1,1 процента пунктов ниже.

Важно! Индекс потребительских цен (PCE) вырос бы на 2,9%, что равно 4 800 долларов потерь на домохозяйство.