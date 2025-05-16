Сколько еще будут действовать пошлины Трампа на китайские товары

Пошлины США на китайские товары, скорее всего, останутся на уровне 30% до конца 2025 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также В торговых войнах нет победителей: Си Цзиньпин прокомментировал соглашение с США

Об этом свидетельствуют данные опроса, который провели в агентстве. В исследовании приняли участие 22 респондента, среди которых представители азиатских, европейских и американских инвестиционных фондов, банков и исследовательских учреждений.

Хотя текущая ставка ниже, чем до недавнего "потепления", она все же достаточно высока, чтобы в среднесрочной перспективе сократить объемы китайского экспорта в США на 70%,

– говорится в материале.

Результаты опроса свидетельствуют о низких ожиданиях относительно того, что торговые переговоры быстро отменят пошлины. Согласно другому опросу, официальная статистика, вероятно, покажет замедление промышленного производства в Китае в апреле из-за давления тарифной политики на экспорт.

Ожидания относительно дальнейших перспектив разделились:

семь респондентов прогнозируют снижение тарифов ниже 30% в течение следующих шести месяцев;

шестеро ожидают их роста.



Обратите внимание! В случае окончательного торгового соглашения между США и Китаем, пошлины могут снизиться до 20%.

О чем еще свидетельствует опрос

Большинство респондентов считает, что тарифы, введенные Трампом в его первый срок, останутся в силе, поскольку их отмена стала бы существенной уступкой. По оценкам Bloomberg Economics, эти пошлины в среднем составляют около 12%.

Что продемонстрирует официальная статистика? В частности официальная статистика, которую обнародуют в понедельник утром, покажет, что промышленное производство в Китае выросло на 5,9% в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это ниже мартовского показателя в 7,7%. Рост экспорта замедлился, а заводская активность также ослабла. Об этом говорится в прогнозе экономистов.

Ожидается, что розничные продажи выросли на 6% в апреле, что немного выше, чем в марте. Рост инвестиций в основные активы, вероятно, осталось на уровне 4,3%, что немного выше, чем в предыдущем месяце,

– добавили в Bloomberg.

Важно! Несколько респондентов в исследовании по тарифам предостерегли от чрезмерного прогнозирования из-за непредсказуемости действий Трампа в торговой политике.