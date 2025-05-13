Китай стремится стать защитником большой торговли

Си решил произнести это заявление, которое изображает Китай как глобального лидера и защитника свободной торговли, на саммите с участием представителей стран Латинской Америки и Карибского бассейна, пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

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В таможенных или торговых войнах нет победителей. Запугивание или гегемонизм приводят лишь к самоизоляции,

– заявил Си и добавил, что большие изменения, которых не было видно веками, ускоряются, что "делает единство и сотрудничество между нациями незаменимыми".

Выступление Си состоялось на следующий день после того, как США и Китай объявили о радикальном снижении тарифов на товары друг друга сроком на 90 дней.

Несмотря на то, что Белый дом приветствует приостановление тарифов как победу для США и доказательство "беспрецедентной способности Трампа заключать выгодные сделки для американцев", китайские комментаторы и государственные СМИ празднуют соглашение как "огромную победу" Китая и подтверждение жесткой позиции Пекина,

– пишет CNN.

Тогда как другие страны бросились заключать сделки с Трампом после его заявления 2 апреля о "взаимных тарифах", Китай занял другую позицию:

сохранил жесткость; ответил собственными тарифами на американские товары и рядом других контрмер.

Издание напоминает, что более месяца тарифы Трампа на китайский импорт держались на 145%, тогда как китайские пошлины на американские товары оставались на уровне 125%.

Соглашение, заключено на выходных, фактически означает, что США временно снизят общие тарифы на китайские товары с 145% до 30%, а Китай – со 125% до 10% на американские импортные товары, согласно совместному заявлению,

– объясняют в материале.

Трамповые тарифы, связанные с фентанилом, в размере 20%, введены в феврале и марте, останутся в действии, как и китайские контрмеры на них. Согласно договору, Китай также приостановит или отменит свои нетарифные меры против США, введенные со 2 апреля.

Обратите внимание! Кроме того, США снизят таможенный сбор на малые посылки из Китая со 120% до 54% начиная с 14 мая, при этом сохраняя возможность фиксированной платы в 100 долларов.