Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

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Торговая сделка между Китаем и США

Переговоры между представителями Соединенных Штатов и Китая показали "прогресс" по прекращению конфликтов между странами. Ранее в Пекине говорили, что готовы к любым сделкам с США, если Вашингтон отменит односторонние пошлины.

Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что подробности сделки с Китаем объявят 12 мая.

Переговоры, по словам Бессента, были продуктивными. Предположительно, сторонам удалось достичь выгодных условий.

Торговый представитель США, посол Джеймисон Грир сказал, что команды США и Китая обсудили много нюансов и смогли договориться. Он добавил, что "разногласия оказались не такими большими, как казалось".

Именно из-за дефицита в более чем один триллион долларов президент США в апреле ввел пошлины на торговлю с другими странами. Сейчас американская команда уверена, что соглашение, заключенное с китайскими партнерами, поможет работать над решением чрезвычайной ситуации в Соединенных Штатах.

Мы хотим, чтобы открытие Китая для американского бизнеса было на благо как Китая, так и США,

– отметил Джеймисон Григ.

Напомним, Трамп отсрочил объявленные пошлины для всех, кроме Китая. Пекин имел самые высокие тарифы в размере 145%, тогда как для большинства стран действует базовая ставка в 10%.