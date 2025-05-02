Будет ли диалог между США и Китаем по пошлинам

США обратились к Китаю с предложением провести переговоры по пошлинам Трампа на уровне 145%, и Пекин открыт к диалогу, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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США должны быть готовы к действиям, направленных на "исправление ошибочных практик", и отменить односторонние пошлины,

– сообщают в Министерстве коммерции Китая.

Известно, что в последнее время США неоднократно через соответствующие каналы передавали Китаю информацию о желании начать переговоры. Поэтому, Пекин оценивает это, но добавляет, что таможенные переговоры как повод для давления и шантажа не сработают.

Дело в том, в Китае отрицали, что якобы стремятся договориться с США по отмене пошлин. Это было скорее для того, чтобы сделать ставку на то, что Вашингтон сделает первый шаг.

Заметьте! Дональд Трамп еще раньше ввел импортные пошлины на уровне 145% против Китая. Такое решение ударило по Пекину, который сейчас борется с дефляцией, замедлением экономики и затяжным кризисом на рынке недвижимости.