Китай отменил тарифы на 125% на этан

Этот шаг уменьшит давление на китайские компании, которые импортируют американский этан для производства нефтехимической продукции, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Более того, это также обеспечит сбыт для этой жидкости природного газа, что является побочным продуктом добычи сланцевого газа в США.

По словам источников, с которыми общалось Reuters, тариф на этан был отменен в последние дни. Однако официального объявления об этом не было.

На прошлой неделе Reuters сообщало, что также были предоставлены таможенные исключения для некоторых фармацевтических, аэрокосмических и полупроводниковых продуктов, поскольку Пекин пытается смягчить экономическое влияние торговой войны с США.

Почему Китай повысил пошлины? Китай повысил пошлины на импорт американских товаров, в частности этана, до 125% в начале этого месяца. Это было ответом на решение президента США Китай повысил пошлины на импорт американских товаров, в частности этана, до 125% в начале этого месяца. Это было ответом на решение президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины на товары из второй по величине экономики мира.

Китай покупает почти половину американского этана, экспорт которого достиг рекордных 492 тысячи баррелей в сутки в 2024 году, согласно данным Управления энергетической информации США (EIA). EIA ожидает, что экспорт этана из США возрастет до 530 тысяч баррелей в сутки в 2025 году и до 630 тысяч баррелей в 2026 году.

Заметьте! Импортерами этана в Китае являются компании Satellite Chemical, SP Chemicals, Sinopec, Sanjiang Fine Chemical и Wanhua Chemical Group, тогда как главными американскими экспортерами являются Enterprise Products Partners и Energy Transfer.