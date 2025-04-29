Как Китай реагирует на тарифы США

Чиновники ожидают, что в Китае ВВП вырастет до ожидаемых 5%, несмотря на торговую войну с США, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Как заявил заместитель председателя госкомитета по развитию и реформам Китая Чжао Чэньсинь, такое увеличение будет происходить благодаря:

внутреннему китайскому производству сельхозпродукции и энергии;

импорту из других стран (кроме США).

Чжао Чэньсинь Заместитель председателя Государственного комитета по развитию и реформам Китая Даже если мы не будем покупать кормовые зерновые и масличные культуры из США, это почти не повлияет на обеспечение Китая зерном.

Отдельно Чжао сказал, что импорт американской сельхозпродукции не так важен, ведь он "преимущественно касается кормовых культур, которые легко можно заменить". Также чиновник прокомментировал и покупку энергоносителей из США. По словам Ченсиня, прекращение закупок американской нефти, газа и угля будет иметь ограниченное влияние на китайское энергоснабжение.

Повлияет ли на США потеря китайского рынка

Для США потеря китайского рынка будет довольно ощутима. В частности, в 2023 году американские фермеры экспортировали в Китай сельскохозяйственную продукцию на сумму почти 33 миллиардов долларов.

Весомая и доля поставок нефти, газа и угля из США. В 2023 году их общая сумма достигла 15 миллиардов долларов.

Напомним! Еще на прошлой неделе Пекин заявил, что для того, чтобы начались переговоры, США должны отменить введенные тарифы.