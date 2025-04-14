Действительно ли США отменили тарифы на электронику

Как заявляет министр торговли США Говард Лутник, такие товары в ближайшее время, через месяц – два, подпадут под действие "тарифов на полупроводники", передает 24 Канал со ссылкой на ABCnews.

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Лутник отмечает, что продукты будут иметь специальный тарифный фокус для того, чтобы обеспечить их возвращение в производство на территории США.

Нам нужны полупроводники, чипы, плоские панели - все это должно производиться в Америке,

– сообщил министр торговли в программе "This Week" телеканала ABC.

Обратите внимание! По словам Говарда Лутника, США не могут полагаться на Юго-Восточную Азию во всем, что обеспечивает работу электроники.

Как отреагировал Китай на временную отмену пошлин

В то же время решение администрации президента США Дональда Трампа о освобождении смартфонов, компьютеров и чипов от новых пошлин в Китае назвали небольшим шагом к исправлению ошибок, сообщает Bloomberg.

Кроме того, Пекин призывает Вашингтон полностью отменить тарифы.

Это небольшой шаг США к исправлению своих неправомерных действий односторонних "взаимных тарифов",

– говорится в заявлении Министерства торговли Китая.

Напоминаем! В апреле Дональд Трамп ввел на продукцию из Китая 145% тариф. Китай ответил "зеркальными тарифами". Однако сейчас произошло определенное отмены со стороны США пошлин на смартфоны, компьютеры и другую электронику.