Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNBC.

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Смартфоны и компьютеры будут освобождены от новых тарифов

Согласно новым инструкциям Таможенной и пограничной службы США, смартфоны и компьютеры являются одними из многих технологических устройств и компонентов, которые будут освобождены от взаимных тарифов, введенных Трампом.

Указания, опубликованные поздно вечером пятницы, появились после того, как президент в начале этого месяца ввел 145% тарифы на продукцию из Китая. Это угрожало технологическим гигантам как Apple, производящей iPhone и большинство других своих продуктов в Китае.

Кстати, новые инструкции также предусматривают исключения для другой электроники. В частности ноутбуков, полупроводников, солнечных батарей, плоских телевизоров, флеш-накопителей, карт памяти и твердотельных накопителей, которые используют для хранения данных.

Издание предположило, что эти товары со временем могут быть обложены дополнительными пошлинами. Однако, скорее всего, они будут гораздо ниже, чем 145%, которые Трамп наложил на товары из Китая.

Также журналисты заметили, что исключения – это победа для таких технологических компаний как Apple, производящей более 80% своей продукции в Китае. По данным Evercore ISI, страна производит 80% iPad и более половины компьютеров Mac.

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Интересно, что за несколько дней после объявления президентом США тарифов компания Apple потеряла более 640 миллиардов долларов рыночной стоимости.