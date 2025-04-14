Чи справді США скасували тарифи на електроніку

Як заявляє міністр торгівлі США Говард Лутнік, такі товари найближчим часом, за місяць – два, підпадуть під дію "тарифів на напівпровідники", передає 24 Канал з посиланням на ABCnews.

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Лутнік зауважує, що продукти матимуть спеціальний тарифний фокус для того, щоб забезпечити їх повернення у виробництво на території США.

Нам потрібні напівпровідники, чипи, плоскі панелі - усе це має вироблятися в Америці,

– повідомив міністр торгівлі у програмі "This Week" телеканалу ABC.

Зверніть увагу! Зі слів Говарда Лутніка, США не можуть покладатися на Південно-Східну Азію в усьому, що забезпечує роботу електроніки.

Як відреагував Китай на тимчасове скасування мит

Водночас рішення адміністрації президента США Дональда Трампа про звільнення смартфонів, комп'ютерів та чипів від нових мит в Китаї назвали невеликим кроком до виправлення помилок, повідомляє Bloomberg.

Крім того, Пекін закликає Вашингтон повністю скасувати тарифи.

Це невеликий крок США до виправлення своїх неправомірних дій односторонніх "взаємних тарифів",

– йдеться в заяві Міністерства торгівлі Китаю.

Нагадуємо! У квітні Дональд Трамп запровадив на продукцію з Китаю 145% тариф. Китай відповів "дзеркальними тарифами". Однак наразі відбулося певне скасування з боку США мит на смартфони, комп'ютери та іншу електроніку.