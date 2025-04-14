Планирует ли Трамп снижать пошлины

Администрация Трампа планирует заключить 90 торговых соглашений в течение этих 90 дней, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Питер Наварро Советник Белого дома по вопросам торговли Итак, мы собираемся заключить 90 сделок за 90 дней. Это возможно. В конце концов, Трамп, босс, будет главным переговорщиком. Ничего не делается без его очень внимательного изучения.

Также одной из целей Трампа на этот период является – восстановление доверия финансовых рынков. Еще на прошлой неделе инвесторы продавали долговые обязательства Казначейства США, это вызвало:

рост процентных ставок;

снижение курса доллара.

Обратите внимание! Предположительно, эти явления происходили на фоне опасения возникновения рецессии в США и возобновления инфляции.

14 апреля глава торгового представительства ЕС Марош Шефчович прибудет в Вашингтон, чтобы провести переговоры по пошлинам. Министр торговли США Говард Лунтик заявил, что Трамп готов к разговорам с партнерами, относительно снижения тарифов.

Однако стоит заметить, что события могут развиваться по разному:

Трамп подпишет соглашение о снижении пошлин, если от партнеров поступит хорошее предложение;

если же договориться не удастся, Трамп готов ввести высокие пошлины против этой страны.

Для кого Трамп планирует ввести исключения из 10% тарифа

Как сообщает Bloomberg, Трамп заявил, что он готов к внедрению исключений из 10% тарифа для большинства торговых партнеров США. В то же время американский президент называет этот размер пошлин минимальным.

Дональд Трамп Президент Соединенных Штатов Америки По понятным причинам может быть несколько исключений, но я бы сказал, что 10% – это минимум.

Причины, которые считаются исключительными, Трамп не назвал. Стоит заметить, что политика президента США в целом вызывает много вопросов, в частности, из-за ситуации на финансовых рынках.

На прошлой неделе Трамп принял решение о росте пошлин. А уже 9 апреля сообщил о 90-дневной паузе. Вследствие этого, финансовые рынки "содрогнулись".

Напомним! Одновременно с введением 90-дневной Паузы, Трамп повысил пошлины для Китая. Сейчас эти тарифы достигают 145%.