Курс валют в банках

По состоянию на утро 14 апреля, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,10 гривны (без изменений по сравнению с 11 апреля) и продажа по 41,67 гривны (-3 копейки).

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Покупка евро проходит по 46,30 гривны (+58 копеек), продажа – по 47,50 гривны (+78 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 40,95 гривны (-32 копейки), а продать по 41,10 гривны (-20 копеек).

(-32 копейки), а продать (-20 копеек). Покупка евро по 46,57 гривны (+57 копеек), а продажа по 46,93 гривны (+5 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 40,50 гривны (-22 копейки), а продают по 41,33 гривны (+8 копеек), по данным finance.ua.

(-22 копейки), а продают (+8 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 45,90 гривны (+79 копеек), а продают по 47,23 гривны (+5 копеек).

Что будет с долларом и евро перед Пасхой

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, на этой неделе валютный рынок будет зависеть от эффективности монетарных мер НБУ по сбиванию инфляционной "температуры" и соответствующего укрепления гривны.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Кроме того, рынок живет в условиях режима управляемой гибкости: регулятор сохраняет все средства влияния на курсообразование в соответствии с текущей ситуацией.

Также, аграриев для проведения посевной кампании реализовывают избыток валюты и тем самым автоматически увеличивают предложение.

Однако, на мой взгляд, именно экономические факторы являются главными для формирования валютного рынка. А остальные не способны работать самостоятельно и больше касаются настроений граждан,

– уверяет банкир.

Заметьте! Перед Пасхой доллар будет на уровне 41 – 41,60 гривны, а евро на уровне 44,50 – 45,50 гривны на межбанке. На наличном рынке доллар будет на уровне 40,70 – 41,50 гривны, а евро на уровне 44,50 – 45,50 гривны.