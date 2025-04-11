Как будет "жить" рынок перед пасхальными праздниками

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что одним из особых моментов последних недель стало то, что наличный рынок обогнал межбанковский и держится несколько ниже межбанка.

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В то же время курсовые события на рынке, как и неделю назад, будут зависеть от нескольких факторов:

Во-первых, от эффективности монетарных мер НБУ по сбиванию инфляционной "температуры" и соответствующего укрепления гривны.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Напомню, что 17 апреля состоится заседание монетарного комитета НБУ, на котором потенциально могут пересмотреть учетную ставку, которая сейчас составляет 15,5%. То есть, если будет существовать потребность в сдерживании потребительских цен, то Нацбанк может увеличить учетную ставку еще на 0,5 – 1 процентный пункт – до 16 – 16,5%.

Во-вторых, рынок живет в условиях режима управляемой гибкости: регулятор сохраняет все средства влияния на курсообразование в соответствии с текущей ситуацией.

Как мы отмечали в прошлые недели, активность аграриев, что для проведения посевной кампании реализуют избыток валюты, автоматически увеличивает предложение. То есть роль регулятора, именно в плоскости регулирования, может несколько ослабиться,

– добавляет Лесовой.

В-третьих, экономические процессы в стране могут стратегически влиять на курсовые показатели: активность во всех стратегических отраслях должна "потянуть" экономику к росту. Еще один фактор, который хоть косвенно, но потенциально может влиять на поведение граждан, - это геополитические процессы достижения мира в Украине.

Однако, на мой взгляд, именно экономические факторы являются главными для формирования валютного рынка. А остальные не способны работать самостоятельно и больше касаются настроений граждан,

– уверяет банкир.

Каким будет курс доллара и евро

Текущие (ежедневные) курсовые колебания: межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривны, обменные пункты – до 0,30 гривны.

межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривны, обменные пункты – до 0,30 гривны. Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,15 гривны за доллар, до 0,20 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,50 – 0,60 гривны на доллар, до 0,80 – 1 гривны на евро, обменные пункты – до 0,60 – 1 гривны на доллар, до 1 – 1,30 гривны на евро.

межбанк – до 0,15 гривны за доллар, до 0,20 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,50 – 0,60 гривны на доллар, до 0,80 – 1 гривны на евро, обменные пункты – до 0,60 – 1 гривны на доллар, до 1 – 1,30 гривны на евро. Разница курсов покупки: комбанки – 0,20 – 0,30 гривны за доллар, 0,30 – 0,50 за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, 0,50 – 0,70 за евро.

комбанки – 0,20 – 0,30 гривны за доллар, 0,30 – 0,50 за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, 0,50 – 0,70 за евро. Разница курсов продажи: комбанки – 0,10 – 0,20 гривны за доллар, 0,20 – 0,30 гривны за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, до 0,50 гривны за евро.

комбанки – 0,10 – 0,20 гривны за доллар, 0,20 – 0,30 гривны за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, до 0,50 гривны за евро. Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0 – 0,20 гривны.

– 0 – 0,20 гривны. Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса недели.

Важно! Коридоры валютных колебаний с 14 по 20 апреля будут на таком уровне: 41 – 41,60 гривны за доллар и 44,50 – 45,50 гривны за евро (на межбанке) и 40,70 – 41,50 гривны за доллар и 44,50 – 45,50 гривны за евро (на наличном рынке).

В итоге, по мнению Лесового, несмотря на информационные "дожди" ситуация на валютном рынке будет оставаться достаточно обнадеживающей.