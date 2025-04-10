Курс валют в банках

По состоянию на утро 10 апреля, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41 гривне (+20 копеек против 9 апреля) и продажа по 41,60 гривны (+20 копеек).

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Покупка евро проходит по 45,10 гривны (+15 копеек), продажа – по 45,95 гривны (+35 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,20 гривны (+21 копейка), а продать по 41,35 гривны (+28 копеек).

(+21 копейка), а продать (+28 копеек). Покупка евро по 45,60 гривны (+30 копеек), а продажа по 45,90 гривны (+29 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 40,50 гривны (-23 копейки), а дают по 41,40 гривны (-2 копейки), по данным finance.ua.

(-23 копейки), а дают (-2 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 45,16 гривны (-17 копеек), а продают по 45,95 гривны (-11 копеек).

Каким будет доллар и евро перед Пасхой

В комментарии 24 Канала банкир Тарас Лесовой заявил, что неделю перед Пасхой на рынке будет уравновешенная ситуация. Он прогнозирует, что на наличном рынке доллар будет находиться на уровне 40,70 – 41,50 гривны, а евро – на уровне 44,50 – 45,50 гривны.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка В течение следующей недели ожидаем уменьшения давления на курс от экспортеров и постепенное уравновешивание рынка. Но ведущую роль на межбанковском рынке будет выполнять НБУ.

Лесовой также назвал факторы от которых будут зависеть курсовые события на рынке, а это эффективность монетарных мер, режим управляемой гибкости, экономические процессы в стране и геополитические процессы достижения мира.