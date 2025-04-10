Курс валют у банках

Станом на ранок 10 квітня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41 гривні (+20 копійок проти 9 квітня) та продаж по 41,60 гривні (+20 копійок).

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Купівля євро проходить по 45,10 гривні (+15 копійок), продаж – по 45,95 гривні (+35 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,20 гривні (+21 копійка), а продати по 41,35 гривні (+28 копійок).

(+21 копійка), а продати (+28 копійок). Купівля євро по 45,60 гривні (+30 копійок), а продаж по 45,90 гривні (+29 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують у середньому по: 40,50 гривні (-23 копійки), а дають по 41,40 гривні (-2 копійки), за даними finance.ua.

(-23 копійки), а дають (-2 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 45,16 гривні (-17 копійок), а продають по 45,95 гривні (-11 копійок).

Яким буде долар та євро перед Великоднем

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий заявив, що тиждень перед Великодним на ринку буде врівноважена ситуація. Він прогнозує, що на готівковому ринку долар перебуватиме на рівні 40,70 – 41,50 гривні, а євро – на рівні 44,50 – 45,50 гривні.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Протягом наступного тижня очікуємо на зменшення тиску на курс від експортерів і поступове врівноваження ринку. Але провідну роль на міжбанківському ринку буде виконувати НБУ.

Лєсовий також назвав фактори від яких залежатимуть курсові події на ринку, а це ефективність монетарних заходів, режим керованої гнучкості, економічні процеси в країні та геополітичні процеси досягнення миру.