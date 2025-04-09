Який зараз курс долара США

Офіційний курс долара США, станом на 9 квітня, сягає – 41,17 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як повідомляє "Мінфін", середній курс долара в банках зараз такий:

купівля – 40,90 гривень за долар США;

продаж – 41,46 гривні за долар США.

В обмінниках ситуація дещо відрізняється:

купівля – 41,11 гривні за долар США;

продаж – 41,25 гривні за долар США.

Скільки треба гривень, аби купити 500 доларів США сьогодні

щоб придбати 500 доларів США у банку сьогодні доведеться витратити приблизно – 20 730 гривень;

а для придбання 500 доларів США в обміннику, необхідно мати орієнтовно – 20 625 гривень.

Який курс євро в Україні зараз

За даними "Мінфіну", в банках середній курс євро встановлено такий:

купівля – 45 гривень за євро;

продаж – 45,08 гривень за євро.

В обміннику, своєю чергою, курс змінився так:

купівля – 45,60 гривень за євро;

продаж – 45,99 гривні за євро.

Яку суму треба витратити на покупку 500 євро сьогодні