Який зараз курс долара США
Офіційний курс долара США, станом на 9 квітня, сягає – 41,17 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Як повідомляє "Мінфін", середній курс долара в банках зараз такий:
- купівля – 40,90 гривень за долар США;
- продаж – 41,46 гривні за долар США.
В обмінниках ситуація дещо відрізняється:
- купівля – 41,11 гривні за долар США;
- продаж – 41,25 гривні за долар США.
Скільки треба гривень, аби купити 500 доларів США сьогодні
- щоб придбати 500 доларів США у банку сьогодні доведеться витратити приблизно – 20 730 гривень;
- а для придбання 500 доларів США в обміннику, необхідно мати орієнтовно – 20 625 гривень.
Який курс євро в Україні зараз
За даними "Мінфіну", в банках середній курс євро встановлено такий:
- купівля – 45 гривень за євро;
- продаж – 45,08 гривень за євро.
В обміннику, своєю чергою, курс змінився так:
- купівля – 45,60 гривень за євро;
- продаж – 45,99 гривні за євро.
Яку суму треба витратити на покупку 500 євро сьогодні
- для придбання 500 євро у банку сьогодні потрібно витратити в середньому – 22 540 гривень;
- аби купити 500 євро в обміннику необхідно витратити орієнтовно – 22 995 гривень.