На що Кабмін виділив більш як 100 мільйонів з резервного фонду бюджету

Загалом на консультації було виділено 113 мільйонів доларів США, повідомляє 24 Канал з посиланням на Кабмін.

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Для укладення Угоди щодо створення Інвестиційного фонду відбудови виділити 113 005 тисяч гривень з резервного фонду державного бюджету на здійснення заходів, пов’язаних із наданням консультаційних послуг для підготовки проєкту зазначеної Угоди,

– повідомляє Кабмін.

Кошти будуть розподілятися в таких долях:

Мінекономіки отримає – 59 мільйонів гривень;

Мін'юст – 54 мільйони гривень.

Мін'юст та Мінекономіки зобов'язані до 15 квітня залучити консультантів, які мають досвід надання Кабміну консультативних послуг відносно управління держборгом і здійснення державних зовнішніх запозичень.

Також мають бути залучені і інші спеціалісти. Міністерства мають знайти консультантів, що належать до провідних міжнародних юридичних компаній до того як розпочнеться підготовка переговорних позицій України щодо створення Інвестиційного фонду відбудови.