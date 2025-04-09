Що відбувається між США та Китаєм

Якщо ці мита наберуть чинності, то загальний рівень тарифів Китаю на американські імпорти досягне 70%, пише 24 Канал з посиланням на Economist.

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Того ж дня Білий дім підтвердив, що відповість тарифами в розмірі 104% на китайські товари.

Видання зазначає, що хоча наміри Трампа залишаються не до кінця зрозумілими, ймовірно, він менш за все зацікавлений у досягненні угоди з Китаєм. Президент США заявив, що будь-які переговори буде припинено, якщо Китай запровадить свої мита у 34%.

До нещодавнього загострення мита Трампа на китайські товари викликали швидку, але обмежену відповідь Пекіна. Китайські посадовці хотіли показати, що не піддадуться тиску, але при цьому обирали обережні заходи, щоб уникнути шкоди для себе і не провокувати подальшу ескалацію,

– йдеться у матеріалі.

Водночас представник МЗС Китаю Лінь Цзянь заявив, що "США продовжують зловживати митами, щоб чинити тиск на Китай". Згідно з його слів, Пекін "виступає проти цього і ніколи не допустить такого роду знущань".

Однак, як наголошує Bloomerg, Китай не відреагував негайно на нові мита США, що стало відхиленням від попередніх випадків, коли Пекін відповідав миттєво. Це контрастує з подіями лютого та березня, коли Китай реагував протягом кількох хвилин після попередніх раундів тарифів з боку США.

Зверніть увагу! Пекін ще може оголосити свою відповідь пізніше.

Чому Китай змінив свій підхід щодо Америки

Economist повідомляє, що однією з причин зміни підходу може бути впевненість китайського керівництва у своїй можливій перемозі. Дональд Трамп хоче від Китаю багато чого: зупинити потік прекурсорів фентанілу та допомогти у завершенні війни в Україні.

Американський лідер також заявив, що не хоче брати на себе відповідальність за блокування TikTok. Водночас Tesla – компанія Ілона Маска, що є радником Трампа – також під ударом, бо близько 20% її доходів припадає на Китай.

Зауважте! Китайські чиновники також можуть вважати, що США не витримають інфляційного та економічного тиску від тарифів Трампа. Їм можливо доведеться "боротися до кінця" лише до того моменту, коли споживчі ціни в Америці почнуть зростати або безробіття — підвищуватись.

До яких заходів може вдатися Китай

Деякі старші радники, урядові дослідники та економісти говорять про те, що слід погіршити ситуацію, наприклад, укріпити юань. Проте це досить ризикований крок, бо поки інфляція набиратиме обертів у США, китайська промисловість уже може сильно постраждати.

Що ще може зробити Пекін? Газета People’s Daily 6 квітня повідомила, що зниження процентних ставок і нормативів резервування банків можливі будь-якої миті. Також згадувалось, що місцева влада допомагатиме експортерам шукати нові ринки збуту всередині країни та поза межами США. А брокерська компанія Soochow Securities вважає, що Китай може знизити мита на товари з інших країн, а також збільшити експортні субсидії.

Сі Цзіньпіну також доведеться вирішити, чи готовий він дозволити повне економічне розмежування з США. Попри те, що Китай прагне технологічної самостійності, він до цього часу відкидав ідею "декуплінгу", вважаючи її інструментом Заходу для покарання КНР. Однак тепер така ідея набирає підтримки,

– зазначено у тексті Economist.

Список можливих заходів, опублікований 8 квітня деякими відомими блогерами, включає припинення співпраці з США у сфері боротьби з фентанілом. Також розглядається заборона на імпорт американської сільгосппродукції.

Китай може вдарити й по американських послугах, де США все ще мають профіцит: обмеження на діяльність американських консалтингових компаній і юридичних фірм у Китаї, а також перевірки інтелектуальної власності американських корпорацій.

Важливо! Якщо боротьба до кінця означає дзеркальні мита на будь-які нові заходи США, то Сі доведеться "вкусити яблуко декуплінгу."