Домовленості призупинено

Про це Трамп сказав журналістам на борту літака Air Force One під час повернення до Вашингтона після візиту до Флориди, передає Bloomberg, пише 24 Канал.

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Ми були дуже близькі до домовленості щодо TikTok. Це була не зовсім угода, але ми майже дійшли згоди. І раптом Китай відступив – через тарифи,

– сказав Трамп.

Що відомо про продаж TikTok

4 квітня Трамп продовжив термін, наданий компанії ByteDance для продажу TikTok у США, аби уникнути заборони додатку. Попередній крайній термін – 5 квітня – був встановлений на підставі закону про національну безпеку, який підписав президент Джо Байден у квітні 2024 року.

Первинною датою продажу була 19 січня, однак після повернення до влади Трамп надав компанії ще 75 днів на укладення угоди. Однак для завершення угоди потрібне також схвалення з боку китайської влади.

США занепокоєні тим, що через приналежність TikTok до китайської компанії ByteDance платформа може бути інструментом впливу Пекіна та джерелом збору даних про американських громадян.

Водночас, популярність TikTok серед виборців у США змусила Трампа змінити риторику: хоча у свій перший термін він виступав за заборону додатку, нині його позиція стала м'якшою.