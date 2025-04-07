Договоренности приостановлены

Об этом Трамп сказал журналистам на борту самолета Air Force One во время возвращения в Вашингтон после визита во Флориду, передает Bloomberg, пишет 24 Канал.

Смотрите также Трамп дал еще немного времени для продажи TikTok

Мы были очень близки к договоренности по TikTok. Это была не совсем сделка, но мы почти пришли к согласию. И вдруг Китай отступил – из-за тарифов,

– сказал Трамп.

Что известно о продаже TikTok

4 апреля Трамп продлил срок, предоставленный компании ByteDance для продажи TikTok в США, чтобы избежать запрета приложения. Предыдущий крайний срок – 5 апреля – был установлен на основании закона о национальной безопасности, который подписал президент Джо Байден в апреле 2024 года.

Первоначальной датой продажи была 19 января, однако после возвращения к власти Трамп предоставил компании еще 75 дней на заключение сделки. Однако для завершения сделки требуется также одобрение со стороны китайских властей.

США обеспокоены тем, что из-за принадлежности TikTok к китайской компании ByteDance платформа может быть инструментом влияния Пекина и источником сбора данных об американских гражданах.

В то же время, популярность TikTok среди избирателей в США заставила Трампа изменить риторику: хотя в свой первый срок он выступал за запрет приложения, сейчас его позиция стала мягче.