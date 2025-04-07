Трамп дает TikTok еще один шанс

Несмотря на то, что запрет TikTok должен был вступить в силу еще 19 января 2025 года, Трамп в первый день своего нового президентства решил дать соцсети 75 дней для поиска решения. Этот срок истек 5 апреля, но вот мы имеем очередной указ о новых 75 днях. По словам президента, это необходимо для завершения сделки с американскими инвесторами, многие из которых претендуют на получение контроля над крайне популярным и влиятельным сервисом, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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В своей социальной сети Truth Social Трамп заявил, что его администрация упорно работала над соглашением о спасении TikTok и достигла огромного прогресса. Но теперь она требует дополнительной работы, чтобы обеспечить подписание всех необходимых разрешений. Именно поэтому он дает еще 75 дней, в течение которых сервис не будет заблокирован в США.

По сообщениям СМИ, несколько крупных американских компаний проявили интерес к приобретению TikTok, среди них Oracle, Amazon и Perplexity. Кроме того, в переговоры, похоже, вовлечены известные личности, такие как MrBeast и Кевин О'Лири из Shark Tank.

Китай борется

Стоит отметить, что ByteDance не проявила никакого интереса к продаже TikTok или уменьшению своей доли в социальной сети, как того требует закон о запрете TikTok. Кроме того, любая сделка должна быть одобрена китайским правительством, прежде чем будет окончательно заключена, поскольку она предусматривает продажу не только кода самого сервиса, но и алгоритма, который в Китае защищен законом и строго держится в тайне.

Недавнее решение Трампа о введении пошлин на китайские товары усложнило ситуацию. Китай уже заявил, что в ответ введет аналогичные тарифы на американские товары, а теперь говорит, что не поддержит продажу TikTok в США из-за обострения торговых отношений между странами.

Китайские власти дали понять, что не одобрят продажу TikTok, пока вопрос тарифов не будет решен, но Трамп, похоже, тоже не хочет сдаваться, и повысил ставку налога для Китая с первоначальных 34% до 54%.

Это привело к торможению сделки, несмотря на то что несколько американских компаний уже готовы покупать.