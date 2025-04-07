Трамп дає TikTok ще один шанс

Попри те, що заборона TikTok мала набути чинності ще 19 січня 2025 року, Трамп у перший день свого нового президентства вирішив дати соцмережі 75 днів для пошуку рішення. Цей термін сплив 5 квітня, але ось ми маємо черговий указ про нові 75 днів. За словами президента, це необхідно для завершення угоди з американськими інвесторами, багато з яких претендують на отримання контролю над вкрай популярним і впливовим сервісом, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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У своїй соціальній мережі Truth Social Трамп заявив, що його адміністрація наполегливо працювала над угодою про порятунок TikTok і досягла величезного прогресу. Але тепер вона вимагає додаткової роботи, щоб забезпечити підписання всіх необхідних дозволів. Саме тому він дає ще 75 днів, протягом яких сервіс не буде заблокований у США.

За повідомленнями ЗМІ, кілька великих американських компаній виявили інтерес до придбання TikTok, серед них Oracle, Amazon і Perplexity. Крім того, у переговори, схоже, залучені відомі особистості, такі як MrBeast і Кевін О'Лірі з Shark Tank.

Китай бореться

Варто зазначити, що ByteDance не виявила жодного інтересу до продажу TikTok або зменшення своєї частки в соціальній мережі, як того вимагає закон про заборону TikTok. Крім того, будь-яка угода має бути схвалена китайським урядом, перш ніж буде остаточно укладена, оскільки вона передбачає продаж не лише коду самого сервісу, а й алгоритму, який у Китаї захищений законом і суворо тримається в таємниці.

Нещодавнє рішення Трампа про введення мита на китайські товари ускладнило ситуацію. Китай уже заявив, що у відповідь запровадить аналогічні тарифи на американські товари, а тепер каже, що не підтримає продаж TikTok у США через загострення торгівельних відносин між країнами.

Китайська влада дала зрозуміти, що не схвалить продаж TikTok, поки питання тарифів не буде вирішене, але Трамп, схоже, теж не хоче здаватися, й підвищив ставку податку для Китаю з початкових 34% до 54%.

Це призвело до гальмування угоди, попри те що кілька американських компаній уже готові купувати.