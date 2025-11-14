Головну нагороду "Кріейтор року" отримав блогер Макс Клименко. На нагородженні він згадав про свою бабусю, яка живе в Україні. Більше про це розповість 24 Канал з посиланням на BBC.

Як українець став найкращим тіктокером у Великій Британії?

Макс Клименко відомий як автор серії роликів Career Ladder – у перекладі з англійської "Кар'єрна драбина". Суть роликів така – він встановлює в різних місцях драбину, запрошує перехожих на неї і намагається за допомогою питань, відповідь на які так або ні, відгадати їхню професію. Це, за словами Макса, найпопулярніший у світі не анімаційний контент. Його блог має 8,6 мільйона підписників, а Макс має неабияку впізнаваність.

Загалом "Кар'єрна драбина" це вже серія з понад 400 роликів.

"Кар'єрна драбина" Макса Клименка: дивіться відео

Блогінгом Максим почав займатися після переїзду до Великої Британії 14 років тому, коли не міг знайти роботу.

Я дуже хвилювався та стресував через пошук роботи, тому створював відео, які допомагали людям дізнатися, які вакансії для них доступні,

– розповідає про свій досвід Макс.

А ще блогер зауважив, що контент, який люди дивляться у TikTok лежачи на ліжку чи сидячи на унітазі, створюється годинами.

Свою нагороду Макс Клименко присвятив бабусі, яка підтримувала онука на всіх етапах. Блогер навіть розповів, що вона створювала кілька облікових записів, з яких заходила переглядати його відео, щоб було більше переглядів.

Бабуся Макса зараз в Україні і, як згадав блогер, у неї нема світла через відключення, спричинені російськими атаками, тому вона не може подивитися трансляцію церемонії нагородження. Однак він пообіцяв зателефонувати їй одразу по завершенню церемонії.

