Про це розповів український історик і глава Інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров у своєму відео на YouTube.
Хто придумав термін "Київська Русь"?
Історик пояснив, що справжньою назвою української держави у середньовіччі була просто Русь. Він також додав, що в різних мовах мала й інші варіанти назви. Так, греки вживали "Росія", а європейці – "Рутенія" або "Королівство Русі".
Алфьоров зазначає, що поділ на "Київську", "Новгородську" чи "Московську Русь" з'явився значно пізніше у працях російських істориків XVIII – XIX століть. Вони просували теорію, що центр держави нібито переносився. Тако вони хотіли показати, ніби це одна і та сама держава, яка просто змінювала столицю.
До XIX століття терміну "Київська Русь" не існувало / Фото "WEB Навігатор"
Окремо історик наголошує, що в радянський період для витіснення ролі Києва використовувався термін "Древня Русь". Натомість українські науковці у 1970 – 1980-х роках почали вживати назву "Київська Русь", аби підкреслити центральну роль Києва в історії держави.
Як зникла Київська Русь?
Як пише Britannica, після смерті Володимира Великого у 1015 році почався період жорсткої боротьби за владу. Його старший син Святополк Окаянний убив трьох братів і захопив Київ. Втім, інший син - Ярослав Мудрий, який правив у Новгороді, за підтримки місцевих жителів і варязьких найманців переміг Святополка та у 1019 році став великим князем київським.
Щоб уникнути нових міжусобиць, Ярослав запровадив порядок спадкоємства за старшинством, але передбачав, що територія Київської Русі в цілому належить княжій родині.
Проте ця система не спрацювала надовго. Після смерті Ярослава у 1054 році, його сини поділили землі, що призвело до нових конфліктів.
З часом титул великого князя київського втратив своє значення, а Монгольська навала на Русь у XII столітті остаточно зруйнувала могутність Києва. Частини держави ще певний час існували у західних князівствах Галичини та Волині, однак до XIV століття ці землі були поглинені Польщею та Литвою.
Чому Київ став столицею Русі?
За словами Олександра Алфьорова, Київ став столицею Русі завдяки вигідному розташуванню. Місто розташовувалося на важливому торговому шляху "з варягів у греки", який поєднував Балтійське та Чорне моря.
Саме біля Києва сходилися великі річки, що робило його зручним для торгівлі. За словами історика, місто могло повністю контролювати торгові потоки.
Важливу роль відігравали також високі пагорби правого берега Дніпра та численні острови, які давали стратегічну перевагу. У підсумку всі ці фактори зробили Київ потужним логістичним центром тогочасної Європи.